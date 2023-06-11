السوداني يدخل على خط تصعيد عشائري في ميسان ويطلب التهدئة

شفق نيوز/ دخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على خط أزمة عشائرية تصاعدت حدتها بعد محاولة اغتيال شيخ عام لإحدى القبائل في محافظة ميسان.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ العام لقبيلة آل ازيرج، رعد الشواي، والنائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر محمد جثير (من القبيلة نفسها)، بعد إصابة الشواي بالرصاص في محاولة لاغتياله".

وبين المصدر أن "السوداني اطمئن على صحة المصابين وطلب منهم تهدئة الأوضاع كما وعد باعتقال المنفذين ومحاكمتهم".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر امني في ميسان، وكالة شفق نيوز، بأن "نجل المجرم (جعفر الياسري) الذي قتل بعملية امنية امس الاول الجمعة، فتح نيران سلاحه على مجموعة أشخاص في حي القاهرة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة بينهم نجل شيخ عشيرة آل زيرج في العمارة".

وبين ان "هناك ثارات عشائرية بين جعفر الياسري وعشيرة آل ازيرج، كما ان نجل الياسري يتهم الضحايا بأنهم تعاونوا مع الاجهزة الامنية للإطاحة بأبيه".

ولاحقاً أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، هوية ضحايا محاولة الاغتيال، مبيناً أن "القتيل هو الشيخ قيس جاسم الازيرجاوي، والمصابين الشيخ العام لآل ازيرج رعد الشواي، ونجله الشيخ محمد رعد الشواي، والشيخ نوار محمد جثير الازيرجاوي".

وكان مصدر امني ابلغ وكالة شفق نيوز، أمس الأول الجمعة، بأن "قوة عسكرية كبيرة تابعة لقيادة عمليات ميسان، اشتبكت بعملية نوعية فجر اليوم مع المطلوب للقضاء (سيد جعفر) ومجموعته، في منطقة الخمسة كيلو بقضاء الميمونة مما أدى إلى مقتله مع اثنين من أفراد مجموعته، وإصابة أحد الجنود بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "العملية الأخيرة تأتي بعد محاولات سابقة لم ينتج عنها الإطاحة بالمجرم الذي يعد أشهر رئيس عصابة في ميسان، كما أنه قاتل مأجور وتاجر مخدرات، ونفذ العديد من عمليات السلب".