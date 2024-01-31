السوداني يحيل محافظ المثنى إلى هيئة النزاهة (وثائق)

شفق نيوز/ كشفت وثائق رسمية، يوم الأربعاء، عن إحالة محافظ المثنى أحمد منفي جودة، إلى هيئة النزاهة بسبب قضايا تتعلق بالفساد المالي.

وجاء في الوثائق التي وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على شكوى النائب محمد رسول الرميثي، رئيس الوزراء يحيل محافظ المثنى احمد منفي جودة الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالي بسبب ملفات الفساد وتضخم الأموال"

وجاء في الوثيقة الأولى الصادرة من مدير مكتب رئيس الوزراء، إلى هيئة النزاهة الاتحادية - مكتب رئيس الهيئة، "ترافق ربطاً صورة ضوئية عن محضر اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (23220) الصادر بكتابنا المرقم بالعدد (2395749) في 2023/7/17 المقترن بمصادقة رئيس مجلس الوزراء (أصادق أصولياً باستثناء التوصية 5)، والأخذ ما يلزم في ضوء مصادقة سيادته أصولياً وإعلامنا إجراءاتكم".

أما الوثيقة الثانية الصادرة من مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء بعنوان "نتائج تقصي حقائق في محافظة المثنى"، فقد جاء فيها: "نحيل اليكم ربطاً كتاب لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ذي العدد (222) في 2023/9/11 المتضمن نتائج وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر النيابي ذي العدد (230) في 2023/8/15 المتعلقة بتقصي حقائق في محافظة المثنى، للتفضل بالاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".