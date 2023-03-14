السوداني يحيل ضباطاً الى القضاء ويعاقب منتسبين على خلفية وفاة مواطن أثناء احتجازه على ذمة التحقيق

شفق نيوز/ أحال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، ضباطاً وعاقب منتسبين على خلفية وفاة مواطن أثناء احتجازه على ذمة التحقيق.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه في التاسع من شهر آذار الجاري بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مستشار حقوق الإنسان وعضوية عدد من كبار الضباط من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني للتحقيق في ملابسات وفاة المواطن (بونتيال ناصر شليوش) التي حصلت بتاريخ السابع من شهر آذار الجاري خلال فترة احتجازه على ذمة التحقيق حيث تابع القائد العام للقوات المسلحة مجريات التحقيق وعمل اللجنة، وقد صادق، اليوم الثلاثاء، على قرار اللجنة التحقيقية بهذا الحادث وإحالة ثلاثة ضباط الى المحكمة المختصة ومعاقبة ضابط ومنتسبين آخرين".

وتوصلت اللجنة بحسب البيان الى أن "حالة المتوفي هو تعاطي للمخدرات بشكل مدمن وليست متاجرة كما أن المتوفي كان يعاني من مرض التدرن المتقدم ولم يثبت وفق تقرير الطب الشرعي تعذيب واضح على الجسد، وسيكون القرار النهائي بيد القضاء العراقي العادل".