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السوداني يحقق في منظومة إطفاء ذاتي "متوقفة منذ 10 سنوات" بمطار بغداد الدولي  

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-17T10:38:25+0000
السوداني يحقق في منظومة إطفاء ذاتي "متوقفة منذ 10 سنوات" بمطار بغداد الدولي  

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، يوم الخميس، بمتابعة إجراءات عقد يخص منظومة الإطفاء الذاتي في مطار بغداد الدولي "متوقفة منذ العام 2013"، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة.

وفي وقت سابق اليوم، قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي ومدير أمن المطار على خلفية حادثتي الحريق، اللتين شهدهما المطار خلال اليومين الماضيين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جهاز الأمن الوطني ومديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية بإجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه. 

 كما وجه، اللجنة القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ العام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة.

وصباحاً، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن 15 فرقة إطفاء أخمدت حريقاً ألتهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي.

ونشب، فجر اليوم الخميس، حريق كبير في مطار بغداد الدولي بعد أقل من 48 ساعة من اندلاع حريق سابق.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول الثلاثاء الماضي، من اخماد حريق داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، وفق بيان للمديرية، الذي أشار إلى إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان.

 

 

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