السوداني يحصي "مميزات" طريق التنمية ويعلن إطلاق مشاريع كبرى

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أنّ مشروع طريق التنمية، سيحول العراق إلى دولة منفتحة على العالم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً ضمّ عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص العراقي، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بإزالة المعوقات التي تعترض عمل القطاع الخاص، ودعمه ليُسهم بتنفيذ خطط الحكومة في التنمية والاستثمار. وأشار السوداني إلى رؤية الحكومة في دعم القطاع الخاص، التي تجسدت في حزمة قرارات لمجلس الوزراء وإجراءات تخدم هذا القطاع، مؤكداً تبني الحكومة صندوقَ العراق للتنمية والمشاريع الكبرى، كطريق التنمية، التي تمثل مسارات مهمة لإصلاح الوضع الاقتصادي، ومعالجة أحادية الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية.

وأكد أنّ مشروع طريق التنمية، سيحول العراق إلى دولة منفتحة على العالم، وهو ما جعل مؤسسات مالية واقتصادية تتعاطى مع المشروع، الذي لا يقف عند الدول الإقليمية إنما يربط دولاً واقتصاديات عالمية مثل الصين وأوروبا، بما يضمّه من مشاريع متكاملة، كميناء الفاو والمدينة الصناعية الكبرى، وخلق صناعات كبيرة تغطي احتياجات العراق والمنطقة.

وقال السوداني إن الحكومة أطلقت مشاريع كبرى، مثل مشاريع الصناعات التحويلية والبتروكيمياويات والأسمدة، وهناك طلبات جادة من شركات محلية وإقليمية لاستثمار الغاز والفوسفات والكبريت، فضلاً عن مشاريع المدن السكنية المتكاملة، التي تضمّ كلّ الأنشطة الاقتصادية، وتم الإعلان عن خمس مدن، ونحن في طور إعداد الوجبة الثانية من أجل تهيئتها للاستثمار، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك في التنفيذ الصحيح للمشاريع التي تعالج الأزمات الخدمية الضاغطة في كل القطاعات.

ووجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات تخصصية بين ممثلين عن القطاع الخاص والمسؤولين في الدولة؛ لإيجاد حزمة من الإجراءات التي تسهم بتسهيل عمل القطاع الخاص في العراق.