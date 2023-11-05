السوداني يحث وزارة التجارة على تحسين "الرز والزيت" ويدعو لدراسة إطلاق "سلّة المواد الإنشائية"

شفق نيوز/ حث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، وزارة التجارة على تحسين مواد البطاقة التموينية وخصوصا "الرز والزيت" ودعا لدراسة إطلاق "سلّة المواد الإنشائية".

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقرّ وزارة التجارة، لمتابعة تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي، والاطلاع على إجراءات الوزارة في ملفات البطاقة التموينية، وتوفير المواد الأساسية والإصلاحات الاقتصادية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشدد السوداني على أن "تستمر الإجراءات الحكومية للحفاظ على أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية".

وعقد اجتماعاً مع الكادر المتقدم للوزارة، أكد خلاله أهمية تحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية، خصوصاً الرزّ والزيت، وإنهاء الإجراءات المعقدة التي يواجهها المواطن أثناء مراجعته بشأن تسجيل البطاقة التموينية وإجراءات الحذف والنقل، وضرورة حفظ كرامة المواطن عند المراجعة.

وبين السوداني مضيّ الحكومة في إجراءات القضاء على التجارة المشبوهة، واستمرار المعركة ضد المضاربين بالعُملة، مؤكداً أن الإجراءات الأخيرة في القطّاع المالي قد أسهمت في ترسيخ ثقة المؤسسات العالمية المالية بالتجارة العراقية، وشدد على ألّا تكون وزارةُ التجارة وزارةً للبطاقة التموينية، وأن تأخذ كامل دورها في إنجاز الإصلاح الاقتصادي المنشود، وتهيئة بيئة أعمال جاذبه للاستثمارات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دراسة إطلاق سلّة المواد الإنشائية، وأن تستمر الإجراءات الحكومية للحفاظ على أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية.

كما أجرى جولة في دائرة تسجيل الشركات في الوزارة، واطلع ميدانياً على الآليات المتبعة في التسجيل، كما التقى بعدد من المواطنين المراجعين وما يواجهونه من معوقات ومتطلبات لإنجاز معاملاتهم، ووجه بالاستمرار في تبسيط الإجراءات بما يلبّي أهداف دعم القطاع الخاص، ودعم مشاركته في الإصلاحات الاقتصادية، كما وجه بأهمية إيجاد بناية تتناسب وحجم المراجعين وما تضطلع به الدائره من مهام.