السوداني: يجب إشراك البرلمان في ملف الخدمات لتعزيز زخم الإنجاز

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أهمية إشراك السلطة التشريعية متمثلة بلجنة الخدمات النيابية، لتعزيز زخم العمل على تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، في مكتبه ببغداد، رئيس وأعضاء لجنة الخدمات في مجلس النواب، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، بحسب البيان، استعراض مجمل الجهد الخدمي والمشاريع المتلكئة والجديدة التي باشرتها الأجهزة التنفيذية، أو أعادت تفعيلها وتقدم نسب الإنجاز فيها.

وأشار السوادني، إلى أهمية "إشراك السلطة التشريعية بواجبها الرقابي من أجل تعزيز زخم العمل"، مشدداً على ضرورة أن "تطّلع لجنة الخدمات النيابية على الخطط والمشاريع أولاً بأول، في تطبيق غير مسبوق، للتكامل بين المسؤولية التنفيذية والتشريعية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات".

وجدّد رئيس الوزراء، تأكيده على إدراج "ملفات الخدمات ضمن أولويات الحكومة، وقطع شوط مهمّ في إتمام إنجازات ملموسة، ذات تماسّ بحياة المواطنين في وقت قصير"، لافتاً إلى أن "إقرار مشروع قانون الموازنة سيصنع فارقاً إيجابياً، ينعكس على المواطنين وتطلعاتهم".