السوداني يتلقى طلباً لتقسيم محافظة جنوبي العراق (وثيقة)

شفق نيوز/ طالب النائب عادل الركابي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باستحداث محافظة جديدة، من ذي قار، (جنوبي العراق)، "وفاءً لأهالي المحافظة وما قدمه أهلها من تضحيات".

وقال الركابي، بحسب كتاب رسمي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، إن "ما أصاب ذي قار، من أضرار بيئية ومادية وبشرية من الجرائم التي ارتكبت بحق أهلها من تجفيف الأهوار إلى التهجير لعشائرها الكريمة الى المقابر الجماعية، كان لأهل الناصرية النصيب الأكبر منها".

وأضاف: "محافظة ذي قار في المرتبة الرابعة بين المحافظات في نسبة التعداد السكاني، وهناك بعد في المسافات بين وحداتها الإدارية التي تصل إلى أكثر من (15۰)كم بين بعض الوحدات الإدارية وخصوصاً بين شمال ذي قار وبين مركز المحافظة".

ودعا الركابي، رئيس الوزراء، إلى الموافقة على إحالة الطلب هذا إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مشروع قانون باستحداث محافظة شمال ذي قار، والتي يبلغ عدد السكان فيها أكثر من ( 750,000) نسمة، باسم محافظة (سومر) أو حسب ما يتفق على الاسم أبناء محافظة ذي قار".