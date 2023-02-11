السوداني يتعهد بتحرير الناشط البيئي المختطف جاسم الأسدي ويطلب من أسرته "وقتاً إضافياً"

شفق نيوز / كشف ناظم الاسدي شقيق الناشط البيئي المختطف، جاسم الاسدي، اليوم السبت، عن تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بإعادة شقيقه المختطف الى أُسرته، مبينا ان القوات الامنية لا زالت تحلل معلومات اختطافه وتحتاج بعض الوقت.

وقال الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني التقى بي وأبلغني بأنه أب لكل العراقيين"، لافتا الى ان السوداني أبلغه ايضا بانه "لا توجد قوة مسلحة خط احمر وفوق القانون، بل الجميع يخضع لسلطة الدولة وقانونها"، ولم يحدد شقيق الناشط الأهواري ومن اللقاء الذي جمعه بالسوداني.

واضاف، ان " السوداني أطلق عهدا على نفسه أثناء اللقاء بإعادة شقيقي المغيب قسراً إلى أُسرته، واعتقال الخاطفين"، مبينا أن الأجهزة الامنية لا تزال تعمل على تحليل المعلومات التي لديها للتوصل إلى الجناة، والمسألة تحتاج لبعض الوقت ".

وعما إذا كانت هناك جهات خارجية متورطة باختفاء الناشط البيئي والاهواري المعروف بحكم علاقاته بالمنظمات الدولية، اجاب شقيقه "لا نعتقد ذلك، لكن لغاية الآن نجهل الجهة الخاطفة والأسباب التي أدت لاختطاف شقيقي".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اكد، في يوم 6 شباط الجاري، اختطاف الناشط البيئي والاهواري جاسم الاسدي على يد جماعة مسلحة على طريق بغداد - حلة.

وكانت أسرة الناشط البيئي المعروف في جنوبي العراق، جاسم الاسدي كشفت، يوم السبت 4 شباط الجاري، عن اختطافه من قبل قوة مسلحة "خارج إطار القانون".

وابلغ ناظم الاسدي شقيق الناشط المختطف جاسم الأسدي، وكالة شفق نيوز، ان "قوة مسلحة اعترضت طريق شقيقي عند حدود العاصمة بغداد، وقامت باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة المصدر".

ونفى، أن "يكون الاختطاف متعلق بقضية الرقابة والإشراف على هور الدملج"، فيما " رفض توضيح ما إذا كان شقيقه تعرض لتهديدات بوقت سابق قبل اختطافه من عدمه.

والاسدي معروف في الأوساط الدولية المختصة بمجال البيئة الخاصة بالاهوار، كما انه يشغل رئاسة منظمة طبيعة الاهوار التي تعنى بنقل واقع الاهوار إلى المنظمات العالمية.