السوداني يتعهد بإنجاز ما تبقى من مشروع 1000 مدرسة في العراق بأقل من شهرين

شفق نيوز/ تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإنجاز ما تبقى من المدارس الـ1000 في بغداد والمحافظات ضمن مشروع الاتفاقية الاطارية الصينية في غضون أقل من شهرين.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاحه (عبر دائرة تلفزيونية) 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات.

وقال السوداني خلال حديثه، إن "بناء ألف مدرسة ضمن مشروع الاتفاق العراقي الصيني، من المشاريع المهمة التي عملت عليها الحكومات، والتي نفذت بتصاميم نموذجية حديثة، ستسهم في معالجة مشكلة الاكتظاظ والدوام الثلاثي"، مضيفا أن من المؤمل انجاز (210) مدارس المتبقية ضمن هذا المشروع خلال شهرين.

وأكد أن الحكومة استلمت مشروع الالف مدرسة وكانت نسب الإنجاز بحدود (18%)، وتم وضعه ضمن أولوياتها الخاصة بقطاع التربية والتعليم، وحرصت على تنفيذه وفق المواصفات المميزة، وضمن توزيع جغرافي صحيح، مشدداً على مضي الحكومة لإكمال كل مشاريع البنى التحتية للمدارس، بضمنها مشروع رقم (1) الخاص بوزارة التربية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء قرب التوقيع على عقود ضمن صندوق العراق للتنمية لتشييد (400) مدرسة في بغداد والمحافظات، تنفذ من قبل القطاع الخاص، وتجري صيانتها طيلة المدة التعاقدية معه، حيث سيتم وفق هذا الأسلوب معالجة النقص الكبير في المدارس الذي يتجاوز 8 آلاف مدرسة، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتطوير الملاكات التربوية والتعليمية، ضمن برنامج حكومي يهدف إلى الارتقاء بواقع التربية والتعليم.