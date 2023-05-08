السوداني يترأس اجتماعاً لمناقشة مشاريع البنى التحتية والخدمية في ذي قار

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ مدير صندوق إعمار محافظة ذي قار وفرق متابعة المشاريع الخدمية فيها.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً لسير العمل في المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية في المحافظة، وإجراء مراجعة عامّة للمشاريع التي يُشرف عليها الصندوق، وكذلك المشاريع المُخطط تنفيذها في موازنة عام 2023.

ووجّه السوداني؛ مدير الصندوق وفرق المتابعة بالتأكّد من إنجاز الأعمال في تلك المشاريع وفق المواصفات المطلوبة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المعدّة مسبقاً، وأن تكون في نطاق الإجراءات القانونية والإدارية والمالية الصحيحة.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على اعتماد الأولويات في تنفيذ المشاريع الخدمية، وتقدير الحاجة الفعلية للمواطنين، واستهداف المناطق الأكثر نقصاً بالخدمات، كما وجّه سيادته بضرورة الاهتمام بالسعة والنوعية للمشاريع التي تلبي احتياجات ومطالبات الناس، وتمنع تكرار معاناتهم نتيجة غياب البنى التحتية، وفقا للبيان.