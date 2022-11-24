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السوداني يترأس اجتماعا خاصا بمعالجة مشاريع المستشفيات المتلكئة

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-24T09:12:01+0000
السوداني يترأس اجتماعا خاصا بمعالجة مشاريع المستشفيات المتلكئة

شفق نيوز/  ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة الأمر الديواني رقم (45) لسنة 2018، والخاص بمشاريع المستشفيات المتلكئة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الاجتماع "استعرض أعضاء اللجنة عملهم خلال الفترة الماضية، وأهم المعوقات التي تواجه عمل اللجنة، وسبل معالجتها".

وبحسب البيان ان السوداني بين خلال الاجتماع أن "إنجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة يشكل أولوية في المنهاج الوزاري للحكومة، وهي عازمة على إيجاد الحلول السريعة لجميع المشاريع الخدمية المتلكئة، التي ترتبط مباشرة بالحاجات الملحّة للمواطنين".

وأكد أن "المسؤولية تقتضي العمل على تقديم الحلول المناسبة والسريعة، وعدم الاكتفاء بتقديم الأعذار عن أسباب التلكؤ والتأخير. كما وجه سيادته بعقد اجتماع ثانٍ الأسبوع المقبل، مع دراسة وشرح تفصيلي لكل مشروع وسبل إنجازه في سقف زمني محدد وواضح"، وفقا للبيان.

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