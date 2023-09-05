السوداني يتخذ قراراً بشأن الدراجات النارية التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، موافقة رئيس الوزراء محمد السوداني على مقترح تقدم به وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتسجيل الدراجات النارية التي لا تحمل أوراقا ثبوتية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "‏حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءاً على ما عرضه من مقترح وزير الداخلية، وبمتابعة ميدانية من قبل مدير المرور العام، إذ تمت المباشرة بتسجيل الدراجات بكافة انواعها ذات العجلتين و ذات الثلاث عجلات ومن ضمنها (التكتك والستوتة) ذات المحرك (40) cc فما فوق والتي لا تحمل اوراقا ثبوتية خلال مدة أقصاها 90 يوم اعتباراً من تاريخ 1‏/9‏/2023".

ودعت المديرية، "أصحاب هذه الدراجات مراجعة مجمعات تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة في بغداد والمحافظات لسحب استمارة التسجيل وفحص الدراجة، ومن ثم مراجعة الهيئة العامة للجمارك لأكمال الإجراءات وحال ورود القرص من الهيئة العامة للجمارك إلى مديرية المرور العامة يتم تسجيلها بصورة اصولية".

‏أما بخصوص الدراجات النارية التي تحمل الأوراق الثبوتية، أكد البيان، أن "العمل مستمر بتسجيلها وبنفس المدة".