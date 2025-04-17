السوداني يتحدث عن جهوزية بغداد والمحافظات لاستقبال شركات السياحة العالمية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن تطوير البنى التحتية في بغداد والمحافظات هو من أجل جهوزيتها لاستقبال شركات السياحة العالمية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني استقبل رئيس مجموعة ريكسوس العالمية للفنادق فتاح تامينس، وأكد أن ما يشهده العراق من تنمية وإعمار، في مختلف المجالات، أسهم في خلق الكثير من الفرص الاستثمارية، مشدداً على اهتمام الحكومة وحرصها على تطوير القطاع السياحي، في ظل بيئة جاذبة وآمنة للاستثمارات المدعومة بإصلاحات مهمة في هذا الاتجاه".

وأضاف السوداني، بحسب البيان، أن "اهتمام الحكومة بتطوير البنى التحتية في بغداد والمحافظات، هو من أجل جهوزيتها لاستقبال شركات السياحة العالمية التي ترغب بإقامة مشاريعها السياحية والفندقية في العراق".

وأشار السوداني إلى "الإرث السياحي الكبير في العراق، بما يضمه من مواقع أثرية ومراكز دينية وثقافية تؤهله ليحقق قفزات مهمة، ويكون بلداً سياحياً رائداً وجاذباً للشركات المتخصصة بالشأن السياحي للعمل فيه".

من جانبه، استعرض تامينس نشاطات مجموعة ريكسوس داخل العراق، وبحسب البيان "فقد قدم تفاصيل آخر التطورات المتعلقة بمشاريعها في البلد، وتفصيلاً عن مشاريعها في 22 بلداً، مؤكداً أن رؤساء كبريات الشركات السياحية والفندقية العالمية يشيدون بالواقع الاستثماري المميز في العراق في ظل ما وفرته الحكومة من تسهيلات استثمارية، ويبدون رغبتهم للعمل في العراق".

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

17- نيسان- 2025