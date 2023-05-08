السوداني يبحث مع نوّاب نينوى "مشكلات" تواجه اعمار المحافظة

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع عدد من أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة نينوى المشكلات التي تواجه اعمار المحافظة.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال اللقاء استعراض الواقع الخدمي والأمني والاقتصادي لمحافظة نينوى، وأبرز المشكلات التي تواجه عملية إعمارها، فضلاً عن مناقشة جملة من الملفات الأساسية،التي تتعلق بتنفيذ مشاريع خدمات البنى التحتية، والبرامج التي تساعد على نهضتها.

وذكر البيان ان السوداني أكّد على خصوصية محافظة نينوى، فهي تشكل عراقاً مصغّراً حاضناً للمكونات المتنوّعة، مشيراً إلى ما تشهده المحافظة اليوم من حالة تعافٍ بعد سنوات من طرد عصابات داعش الإرهابية، وواجب الدولة تنفيذ خططها وبرامجها من أجل تغيير واقعها نحو الأفضل، عبر إقامة المشاريع الخدمية ذات المساس المباشر بحياة المواطن، فضلاً عن معالجة العديد من الملفات التي تساعد في تعزيز استقرار المحافظة وتحقيق الأمن الاجتماعي لأبنائها، وفقا للبيان.