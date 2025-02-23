السوداني يبحث رفع الحظر عن "الطائر الأخضر" مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، إجراءات رفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي، مع وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا).

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن، "رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي كامل العوضي، وخلال اللقاء استعراض السوداني جهود العراق واجراءاته بخصوص انهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، ونسب التنفيذ في الخطة التي أعدتها اللجنة المكلفة بتحقيق متطلبات رفع الحظر".

وأضاف "كما شهد اللقاء مناقشة جهود العراق في مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وتطبيق الأتمتة في جميع مفاصل العمل فيها، وكذلك في مجال رفع قدرات الشركة وتطوير مهارات كوادرها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ونقل البضائع".

وأكد السوداني، بحسب البيان "إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى، والمتابعة المستمرة لعمل اللجنة المكلفة برفع الحظر، وتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استكمال عملها والايفاء بكل متطلبات هذا الأمر، والعمل بالتوازي لتطوير منشآت شركة الخطوط والالتزام بالمعايير الدولية، وكل ما يستجد من تطورات في مجال النقل الجوي".

من جانبه، أشار العوضي إلى أهمية "استكمال إنهاء هذا الملف، خصوصاً أن نسبة الإنجاز المتحققة في الخطة التصحيحية قد تقدمت لتصل إلى 56%، ما يعني أن الخطة الزمنية الخاصة بالمشروع تمضي بالاتجاه الصحيح".