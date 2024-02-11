السوداني يبحث الاستثمار بتشييد المدارس

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، الفرص الاستثمارية الخاصة بتشييد المباني المدرسية في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات العراقية.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماع مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، وهو الاجتماع الثاني خلال شهر، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاجتماع، مناقشة الفرص الاستثمارية الخاصة بتشييد المباني المدرسية في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات العراقية، وما يشكله هذا الملف من أهمية بالغة لدى الحكومة، وأولويات برنامجها التي تحتم الإسراع في تنفيذه.

وناقش المجتمعون، بحضور وزير التربية، المعايير القانونية والفنية الخاصة بتوقيع العقود مع المستثمرين، التي تتضمن محددات التصاميم الهندسية، وضرورة توافقها مع أجواء العراق، وتلبيتها المتطلبات البيئية، إلى جانب المعايير المعمارية والجمالية، ومواصفات البناء والسقوف الزمنية وأسبقيات التنفيذ، وفق الاحتياجات والتوزيع الجغرافي الأفضل.