السوداني يبارك منح WFME: دليل على رصانة شهادة كليات الطب في العراق

شفق نيوز/ بارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، حصول العراق على الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME)، عادا ذلك دليلا على رصانة شهادة كليات الطب في البلاد.

وكتب السوداني تغريدة عبر حسابه على موقع X، جاء فيها، "نبارك لنخبنا العلمية والأكاديمية الإنجاز المهم الذي تحقق للمجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق، بعد أن منحه الاتحاد العالمي للتعليم الطبّي ( WFME ) الاعتماد الدولي الكامل على مستوى تقييم البرامج والمعايير المعتمدة في مجالات ضمان جودة التعليم الطبي".

وأضاف، أن "هذا الإنجاز خلاصة العمل الدؤوب لمؤسساتنا الأكاديمية، ودليل على رصانة شهادة كليات الطب في بلدنا".

وأكد السوداني "دعمه لكل الجهود التي تعزز تطوير التعليم العالي في العراق".

منح الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (world federation for medical education) المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق (NCAMC) الاعتماد الدولي الكامل على مستوى تقييم البرامج والمعايير المعتمدة في مجالات ضمن الجودة الخاصة بالتعليم الطبي.

ووصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اعتماد كليات الطب والمؤسسات الجامعية والصحية، بأنه "انجاز تاريخي غير مسبوق" ويحمل دلالة قاطعة بأن الاعتمادية الدولية المتحققة تمثل خلاصة العمل الدؤوب للمؤسسات التعليمية الوطنية الرصينة.