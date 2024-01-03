السوداني: مشروع 1000 مدرسة نموذجية هدف لن يُؤجل

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن مشروع الألف مدرسة نموذجية هدف للحكومة لا يقبل التأجيل، وسيتم انجازه هذا عام.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماع للّجنة العليا لبناء المدارس النموذجية، حيث اطلع على عرض شامل لمراحل إنجاز المشروع، وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه إتمامه، كما جرى استعراض نسب الإنجاز والتقدم في مختلف جوانب المشروع، ووفق المحافظات التي يجري العمل فيها، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني أهمية تسريع وتيرة العمل وتجاوز العقبات الفنية والإدارية، وشدد على أن المشروع، الذي يضم 1000 مبنى مدرسي نموذجي، يجب أن يكتمل خلال العام الحالي 2024 بلا تأجيل، موجهاً الجهات المختصة بمتابعة الإنجاز وإتمام جميع المتعلقات وفق السقف الزمني المحدد.

ووجه رئيس الوزراء، بأن يكون تأثيث هذه الأبنية المدرسية وتزويدها بالمستلزمات الأخرى عبر الاعتماد على الإنتاج المحلّي، سواء من القطاع العام أو الخاص.

ولفت إلى أن "سدّ العجز في أعداد الأبنية المدرسية هدف وضعته الحكومة في مقدمة الضرورات الخدمية لبرنامجها، وعملت بشكل مبكر على حل كل المشكلات وإزالة العقبات التي تسببت في التلكؤ وتراكم العجز والتأخر في توفير الأعداد اللازمة من الأبنية المدرسية في عموم محافظات العراق".