السوداني: مشروع مدينة الصدر الجديدة يتضمن تشييد ما يقارب 60 ألف وحدة سكنية

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، إن حكومته ماضية في تنفيذ مشاريع المدن الجديدة ومنها مدينة الصدر الجديدة التي تتضمن تشييد 60 ألف وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال ترأسه، الاجتماع السابع لمشروع مدينة الصدر الجديدة، والذي جرى خلاله، استعراض الإجراءات الخاصة بالمضي في تنفيذ هذا المشروع السكني الإستراتيجي المهم، وسبل معالجة كل العقبات التي تواجه سير العمل، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وذكر البيان أن السوداني وجّه أمانة بغداد بالمباشرة في الإعلان عن التأهيل المسبق للشركات الاستشارية التي ستتولى الإشراف على المشروع، وبيان مدى إمكانياتها الفنية والمالية، كما وجه بحسم المقترحات الخاصة بمشروع محطة الكهرباء التي ستُشيد ضمن المدينة الجديدة وتُغذي الأحياء والمجمعات السكنية والمناطق الحضرية فيها، من ناحية السعة ونوعية الوقود المستخدم لتشغيلها، وكذلك توجيه وزارة التخطيط بتحديد مصدر التمويل لمشروع محطة مياه الرصافة الثانية التي ستغذي المدينة الجديدة.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد تأكيد الإسراع في حسم ملف بعض المناطق المدرجة ضمن المشروع، التي تعمل وزارة الثقافة والسياحة والآثار على فحصها والتأكد من خلوها من المواقع الأثرية.

وبحسب البيان فإن، الاجتماع تضمن التأكيد على أن أعمال المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي يتضمن تشييد 2000 وحدة سكنية، والبنى التحتية لـ (11) ألف وحدة سكنية، سيتم تمويلها عبر الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء تأكيده "جدية الحكومة في تنفيذ مشاريع المدن الجديدة التي أعلنت عنها، ومنها مشروع مدينة الصدر الجديدة الذي يتضمن تشييد ما يقارب 60000 وحدة سكنية، وتنفذه على ثلاث مراحل، من قبل شركات عالمية متخصصة ببناء الوحدات السكنية، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الإستراتيجي في العاصمة بغداد، الذي سيُسهم في إحداث نقلة نوعية لنمط السكن في العراق وفق معايير ومواصفات عالمية.