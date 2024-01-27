السوداني لسيدات الأعمال العراقيات: لدينا نساء متميزات في مختلف المجالات

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مجموعة من سيدات الأعمال العراقيات.

وأكد السوداني وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز؛ تصميم الحكومة على دعم قطاع الأعمال للسيدات، وأن المرأة قد تحملت منعطفات مهمة في تاريخ العراق الحديث، ومثلت المجتمع العراقي بأكمله وهو يجتاز أقسى الظروف غير المستقرة، لتخرج بالعائلة وتنهض بأعباء الأسرة، مشيراً إلى أن المرأة برزت للمشاركة السياسية، وتجاوزت الكوتا النسوية وصار لها حضور مميز، وهو أمر طبيعي في بلد مثل العراق يمتلك تاريخاً مشرفاً من مشاركة المرأة في الحياة العامة، ولدينا أكاديميات وأديبات وشاعرات ونساء متميزات في مختلف المجالات والمهن.

وبين السوداني أن الإصلاحات الاقتصادية والخطوات الفعالة في الجانب المالي والمصرفي، قد أولت مسألة دعم قطاع الأعمال للسيدات وتوفير فرص عمل للنساء العراقيات في القطاع الخاص أهمية استثنائية، مؤكداً أن بيئة الأعمال في العراق لم تكن سهلة، وتعاني من البيروقراطية والفساد، لكن هذه التحديات لن تثني المنهج المصمم على تغيير هذا الواقع، وصدرت قرارات غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص، خاصة أنّ المجتمع يواجه إشكالية البطالة بين النساء بنسبة أكبر مما هي بين الرجال.

وشدد على أن تأمين فرص العمل للنساء، يعتمد بشكل كبير على تنمية مجتمع سيدات الأعمال، ومنحه التسهيلات اللازمة، مؤكداً أن المجلس الأعلى للمرأة سيعقد أولى اجتماعاته قريباً، إلى جانب مجلس تطوير القطاع الخاص الذي سيخصص جزءًا مهماً من نشاطه للمرأة، مؤكداً في الوقت نفسه على أن ازدهار القطاع الخاص، ومكافحة الفساد والروتين في دوائر الدولة، سيبسط الطريق أمام العمل الحرّ وخلق الفرص المتجددة في السوق العراقية، للنساء والرجال، عبر تنمية مستدامة على أسس رصينة من الإصلاح المالي والاقتصادي والمصرفي.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى مداخلات سيدات الأعمال، وقد تضمنت أبرز المعوقات التي تواجه عملهنّ، بالإضافة إلى مقترحاتهنّ ونشاطهنّ المتنوع في مجال الأعمال.