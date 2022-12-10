السوداني لجرحى تظاهرات ذي قار: الضرر الذي لحق بكم هو ضرر للعراق

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدداً من الجرحى السابقين من تظاهرات محافظة ذي قار مع ذويهم.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاخير "استمع من الجرحى وذويهم إلى معاناتهم والعقبات التي واجهت استكمال ملفات علاجهم، حيث وجّه سيادته بمتابعتها والإيعاز إلى الجهات المعنية بالإسراع في إتمام العلاج وتخصيص المبالغ اللازمة، فضلا عن إكمال بقية معاملات الجرحى".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، أن "الضرر الذي لحق بالمتظاهرين وبأفراد القوات الأمنية، هو ضرر للعراق، والدولة تعي مقدار هذا الضرر ومعنية بدفعه وعلاجه".

وشدد على أهمية استكمال التحقيقات في الأحداث التي رافقت التظاهرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد جرت إعادة تفعيل لجنة الأمر الديواني (293) الخاصة بالضحايا الذين سقطوا في التظاهرات من المتظاهرين والقوات الأمنية، في سبيل إرساء قواعد العدالة وضمان الحقوق الشخصية والعامة".

وأشار البيان إلى ان اللقاء حضره نائب رئيس مؤسسة الشهداء، ومسؤولون في وزارة الصحة ومحافظة ذي قار.