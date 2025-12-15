السوداني لتحسين بك: ملتزمون بدعم حقوق المكون الإيزيدي وتأهيل مناطقهم

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، التزام حكومته برعاية ابناء المكون الإيزيدي وبقية المكونات الأخرى، ودعم حقوقهم وإعادة تأهيل مناطقهم.

جاء ذلك، خلال استقباله أمير الإيزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بيك، في مكتبه ببغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، أن العراق قوي بتنوع اطياف ومكونات مجتمعه القائم على أساس الوحدة الوطنية وتعزيز التعايش المشترك، مبيناً أن الحكومة تعمل على حفظ حقوق جميع العراقيين التزاماً بالدستور والقوانين التي تضمن المساواة، وعدم التمييز وحماية الهوية الثقافية والدينية.

وأشار إلى التزام الحكومة برعاية ابناء المكون الإيزيدي وبقية المكونات الأخرى، ودعم حقوقهم وإعادة تأهيل مناطقهم عبر إقامة المشاريع وتأمين عودة النازحين، خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء بتمليك العقارات والأراضي السكنية للمواطنين الإيزيديين التي عطل النظام السابق تمليكها بسبب سياساته التمييزية.

من جانبه، أعرب حازم تحسين بك، عن تقديره لمواقف السوداني الداعمة والمساندة لأبناء المكون الإيزيدي وحرصه على تأمين جميع حقوقهم، طبقاً لما ورد في البيان.