السوداني يعلن من كربلاء تشكيل لجنة دائمة للزيارات المليونية

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، إلى محافظة كربلاء لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية للزيارة الشعبانية.

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي في بيان صدر صباح اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفا أن السوداني سيؤدي مراسم الزيارة لمرقدي الامامين الحسين واخيه العباس.

وفي تصريحات ادلى بها من كربلاء قال السوداني، "نعمل على تشكيل لجنة دائمة للزيارات المليونية تقوم بتهيئة الخطط الأمنية والخدمية"، مبينا أن أن "الخطط الخدمية المستقبلية ستفسح المجال أمام عدد كبير من الزائرين من خارج العراق".

وبحسب مكتبه، فقد اطلع السوداني، ميدانياً، على الخطة الأمنية والخدمية المعدة لخدمة الزائرين الذين يؤدون مراسم الزيارة الشعبانية في محافظة كربلاء، كما تابع سير تنفيذ الخطط الموضوعة، واستمع إلى شرح مفصل عنها.

وذكر بيان المكتب الاعلامي، أن السوداني عقد اجتماعاً مع القادة الأمنيين ومسؤولي الدوائر الخدمية في محافظة كربلاء، وأشاد بالخطط المعدة، مثمناً عمل المحافظة والقيادات الأمنية فيها، مشيرا في ذات الوقت إلى أنّ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة، التي تنفذ هذا العام، تجري بانسيابية عالية، وبدون قطوعات.

وأكد السوداني أيضاً بأن تقديم الخدمة للزائرين واجب، وأن ما تشهده المحافظة من زيارات مليونية، تضع الحكومة أمام مسؤولية تنفيذ خطط طويلة الأمد فيها.

وأعلنت عدد من محافظات الجنوب والفرات الاوسط تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء، بمناسبة الزيارة الاربعينية.

ويحيي المسلمون الشيعة ليلة الخامس عشر من شهر شعبان من كل عام بمناسبة ولادة الإمام المهدي الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتوجهون إلى مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء.