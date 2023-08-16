السوداني في بيجي لافتتاح ومتابعة "مشاريع استراتيجية"

شفق نيوز / وصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، إلى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني وصل إلى بيجي على رأس وفد حكومي، لافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الاستراتيجية والخدمية".

وافتتح السوداني لدى وصوله، وحدة (الازمرة) في مصفاة الصمود (بيجي) بمحافظة صلاح الدين، واطلع أيضا على سير الأعمال الخاصة بتأهيل باقي أجزاء المصفاة، وفقا للبيان.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، قد أعلن أمس الثلاثاء، مواصلة العمل في إعادة إعمار وتأهيل مصفى الشمال بمجمع الصمود في بيجي بطاقة 150 ألف برميل باليوم، والمخطط إنجازه نهاية عام 2024.

يشار إلى أن مجمع الصمود في مدينة بيجي، ضمن محافظة صلاح الدين، يضم كلاً من مصفى الشمال ومصفى صلاح الدين 1 و 2.