السوداني في الأنبار.. زيارة "غير رسمية" لإحداث توازن سياسي بالمحافظة

شفق نيوز/ كشف مصدر في مجلس الأنبار، يوم الاثنين، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحافظة لم تكن "زيارة رسمية"، ولم يتم إشعار المجلس بها بشكل مسبق، مشيراً إلى أنها تحمل رسائل سياسية واضحة موجهة إلى الحكومة المحلية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة السوداني لمحافظة الأنبار لم تندرج ضمن السياقات الرسمية، ولم يتم رفع علم مجلس المحافظة خلالها، ما يدل على أنها لم تكن مخصصة للتنسيق أو العمل المؤسسي مع المجلس".

وأضاف، أن "استقبال السوداني لعدد من الشخصيات المعروفة بانتقاداتها للحكومة المحلية، وعلى رأسهم حميد الهايس وأركان الطرموز، يعطي إشارات إلى سعي رئيس الوزراء لإحداث نوع من التوازن في المشهد السياسي داخل المحافظة".

وتابع المصدر، أن "الهايس والطرموز قد وجّها في الآونة الأخيرة تصريحات لاذعة ومناشدات مباشرة إلى رئيس الوزراء بشأن أداء الحكومة المحلية، ويبدو أن لقاء السوداني بهما يأتي في هذا السياق".

واعتبر المصدر، أن "هذه الخطوة أثارت العديد من علامات الاستفهام داخل الأوساط المحلية، خاصة في ظل تجاهل المؤسسات الرسمية المنتخبة كمجلس المحافظة".

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق من اليوم إلى محافظة الأنبار والتقى بعدد من شيوخ العشائر فيها في مستهل الزيارة.