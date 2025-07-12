السوداني في الموصل نهاية الأسبوع لافتتاح المطار ومشاريع عمرانية

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر مطلع، مساء السبت، عن افتتاح مطار الموصل الدولي نهاية الأسبوع الجاري، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما من المتوقع أن تشمل الزيارة افتتاح جامع النوري ومئذنته الحدباء.

وأفاد المصدر، لوكالة شفق نيوز، بأن السوداني سيزور مدينة الموصل نهاية الأسبوع الجاري، للإشراف على افتتاح مطار الموصل الدولي، إلى جانب مجموعة من المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة.

وأشار المصدر، إلى أن المطار الذي يُعد من أولويات الحكومة المركزية، قد اكتملت جميع مراحل إنجازه الفنية والإدارية، وكان من المقرر افتتاحه في العاشر من حزيران/يونيو الماضي، إلا أن الظروف الإقليمية حينها، والتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل الذي تسبب بحظر طيران جزئي، أدت إلى تأجيل موعد الافتتاح.

وبيّن المصدر، أن برنامج الزيارة سيتضمن أيضاً افتتاح جامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء، بعد انتهاء أعمال إعادة الإعمار التي استمرت 6 سنوات، بتمويل من الإمارات، وإشراف منظمة اليونسكو.