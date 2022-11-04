السوداني في اجتماع بشأن البطاقة التموينية: واجب الحكومة تأمين الغذاء

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، اجتماعا بشأن البطاقة التموينية ضم وزير التجارة أثير داود سلمان، وعدد من المسؤولين على هذا الملف.

ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن السوداني تأكيده على ضرورة الاهتمام بالبطاقة التموينية، التي يعتمد عليها الفقراء وذوو الدخل المحدود من المواطنين بشكل أساس، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء؛ على أن واجب الحكومة تأمين الغذاء لهذه الفئات وبشكل مستقر، عبر توفير مفردات البطاقة التموينية وأن يتم توزيعها بتوقيتات منتظمة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والتخفيف عن تلك الفئات.

ووجّه السوداني؛ وزارة التجارة بتحسين نوعية المواد الغذائية، والالتزام بمواعيد التوزيع، كما وجه بإجراء دراسة تهدف إلى زيادة مفردات البطاقة وتخفيض أسعارها، وفقا للبيان.