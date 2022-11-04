سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السوداني في اجتماع بشأن البطاقة التموينية: واجب الحكومة تأمين الغذاء

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-04T14:25:41+0000
السوداني في اجتماع بشأن البطاقة التموينية: واجب الحكومة تأمين الغذاء

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، اجتماعا بشأن البطاقة التموينية ضم وزير التجارة أثير داود سلمان، وعدد من المسؤولين على هذا الملف. 

ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن السوداني تأكيده على ضرورة الاهتمام بالبطاقة التموينية، التي يعتمد عليها الفقراء وذوو الدخل المحدود من المواطنين بشكل أساس، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء؛ على أن واجب الحكومة تأمين الغذاء لهذه الفئات وبشكل مستقر، عبر توفير مفردات البطاقة التموينية وأن يتم توزيعها بتوقيتات منتظمة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والتخفيف عن تلك الفئات.

ووجّه السوداني؛ وزارة التجارة بتحسين نوعية المواد الغذائية، والالتزام بمواعيد التوزيع، كما وجه بإجراء دراسة تهدف إلى زيادة مفردات البطاقة وتخفيض أسعارها، وفقا للبيان.

related

كتلة برلمانية تعترض على حجب البطاقة التموينية عن بعض الفئات: لن نمررها

Date: 2021-03-19 20:14:33
كتلة برلمانية تعترض على حجب البطاقة التموينية عن بعض الفئات: لن نمررها

التجارة تطلق تجهيز مفردات "التموينية" الثانية لرمضان والحصة الثالثة للسكر والزيت

Date: 2021-04-20 09:32:04
التجارة تطلق تجهيز مفردات "التموينية" الثانية لرمضان والحصة الثالثة للسكر والزيت

وزير التجارة يتحدث لشفق نيوز عن إمكانية تعويض نازحين لم يتلقوا التموينية لسنوات

Date: 2021-06-12 15:03:42
وزير التجارة يتحدث لشفق نيوز عن إمكانية تعويض نازحين لم يتلقوا التموينية لسنوات

برلمانية تؤشر تضرر 70% من العراقيين جراء تأخر السلة التموينية وتقليص مفرداتها

Date: 2021-07-19 18:53:05
برلمانية تؤشر تضرر 70% من العراقيين جراء تأخر السلة التموينية وتقليص مفرداتها

التجارة تعلن استكمال تخصيصات البطاقة التموينية وتطلق وعداً بشأن "السلّة الغذائية"

Date: 2021-08-29 08:14:52
التجارة تعلن استكمال تخصيصات البطاقة التموينية وتطلق وعداً بشأن "السلّة الغذائية"

الفساد والإهمال يخنقان مفردات البطاقة التموينية (صور)

Date: 2022-02-01 20:25:01
الفساد والإهمال يخنقان مفردات البطاقة التموينية (صور)

حرمان كركوك لأشهر من التجهيز بمفردات البطاقة التمونية

Date: 2020-07-22 14:45:59
حرمان كركوك لأشهر من التجهيز بمفردات البطاقة التمونية

الحكومة العراقية تباشر بتوزيع السلة الغذائية الأولى للعام 2022

Date: 2022-02-02 07:58:41
الحكومة العراقية تباشر بتوزيع السلة الغذائية الأولى للعام 2022