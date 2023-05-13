السوداني: على المحافظات وضع مشاريع البنى التحتية عند رأس أولوياتها

شفق نيوز/ شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على ضرورة تحرّك المحافظات وفق رؤية تضع مشاريع البنى التحتية على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن "رضا المواطن هو المقياس لتمييز الأداء".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء الدوائر الخدمية والحكومية في محافظة نينوى، على هامش زيارته للمحافظة التي وصلها أمس الجمعة، وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز.

واستمع السوداني، إلى عرض شامل عن سير تقديم الخدمات للمواطنين وأداء الدوائر في المحافظة، مؤكداً أن الحكومة عندما رفعت شعار الخدمات، فإن غايتها الوصول إلى تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتحقيق تطلّعاتهم.

وشهد الاجتماع مراجعة ومتابعة مع كلّ مديري الدوائر، حيث وجّه سيادته أسئلة تفصيلية وتخصصية في كلّ مجال من المجالات الخدمية.

وشدّد السوداني على أنّ رضا المواطنين هو المقياس لتمييز الأداء، وأنّ هذه الزيارات تأتي للوقوف ميدانياً على أهمّ المشكلات والعمل على حلّها واستمرار المتابعة بعد ذلك.

وبيّن أن رؤية الحكومة لواجبات المحافظة بأنها أداة أساسية مثلُها مثل الوزارات، وأن نجاح المسؤولين المحليين يأتي من صنع الحلول ووضع الإجراءات التي تصبّ في الصالح العام، مشيراً إلى ضرورة تحرّك المحافظات على وفق رؤية تضع مشاريع البنى التحتية على رأس أولوياتها، وذلك وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.