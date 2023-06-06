السوداني: عازمون على تجاوز الاكتظاظ بالمدارس وسننجز 250 مدرسة في بغداد

شفق نيوز/ زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، مركزاً امتحانياً لأداء الامتحانات الوزارية لطلبة الدراسة المتوسطة، في منطقة الكرادة بجانب الرصافة في العاصمة بغداد، بحضور وزير التربية.

واطلع السوداني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على مستوى الإجراءات والخدمات المتوفرة في المركز لإنجاح الامتحانات كثمرة للموسم الدراسي، كما تابع الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأسئلة وضمان يسر أداء طلبتنا للامتحانات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة، على ضرورة حرص جميع الأجهزة التربوية المعنية، على عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في السابق، وترصين العملية التربوية وتسخير الجهود على هذا المسار.

وبيّن أن قطاعي التربية والتعليم، يأتيان في أولوية اهتمام الحكومة، من أجل بناء مجتمع يتجاوز كل الصعوبات والممارسات المرفوضة، فلا بدّ من البدء بهذا القطاع الحيوي، كما وجّه بحسم كل المعوقات الإدارية والروتينية المتعلقة بما عُرض خلال الزيارة من مشكلات تتعلق بالكوادر التعليمية.

وجدد السوداني توجيهه بأن تكون الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم خارطة طريق لجميع مؤسسات الدولة، وأن تستعيد البنى التحتية لهذا القطاع عافيتها من خلال انطلاق تشييد الأبنية المدرسية في بغداد والمحافظات، حيث أنجزت 42 مدرسة في بغداد، ومن المؤمل إنجاز 250 أخرى هذا العام على مستوى المحافظة، وكذلك إنجاز أعداد أخرى من الأبنية المدرسية في المحافظات. وشدد على عزم الحكومة تجاوز حالة الاكتظاظ في المدارس، وإعادة تفعيل المشاريع المتلكئة التي مضى عليها سنوات من التوقف، مؤكداً المباشرة بعد إقرار الموازنة في مشروع صندوق العراق للتنمية، الذي يخصص جزءا منه لقطاع الأبنية المدرسية.

واختتم رئيس مجلس الوزراء زيارته بالتوجيه نحو توفير وسائل الراحة للطلبة خلال أداء الامتحانات، كما جرى تكليف الجهد الخدمي والهندسي بمتابعة متطلبات المراكز الامتحانية، والاهتمام الخاص بمرحلة السادس الإعدادي.