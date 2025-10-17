السوداني: سنقتص من قتلة صفاء المشهداني

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات من أجل الوصول لقتلة عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات النيابية المقبلة صفاء حسين المشهداني وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

جاء ذلك خلال زيارة السوداني مجلس عزاء المشهداني الذي قتل قبل يومين بـ"حادث إرهابي"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وفجر أول أمس الأربعاء، قُتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني، بانفجار عبوة لاصقة وضعت أسفل عجلته نوع (تاهو) في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز في وقت سابق.

وأوضح المصدر في حينها لوكالة شفق نيوز، أن "المشهداني لم يفارق الحياة في لحظة التفجير وبقي على قيد الحياة وحاول مرافقوه انتشاله وسحبه من السيارة إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك فقال لهم (أتركوني)".

وأضاف أن "المشهداني كان يجلس مساء الثلاثاء الماضي في أحد المطاعم غرب العاصمة لمشاهدة مباراة المنتخب العراقي بصحبة أربعة أشخاص"، مرجحاً أن "زرع العبوة اللاصقة تم خلال ركنه العجلة أمام المطعم".

وتابع المصدر: "العبوة أُلصقت بدقة تحت مقعد الراكب (جنب السائق) لدرجة أن من كانوا مع صفاء المشهداني لم يتعرضوا سوى لإصابات طفيفة، وأحدهم تمكن من كسر زجاج السيارة بقدميه والخروج منها وفتح طريق لخروج الآخرين".

وأكد المصدر أن "جثة المشهداني وصلت إلى دائرة الطب العدلي شبه ممزقة وعليها آثار حروق كبيرة".