السوداني: سنعالج نقاط الضعف بعد "الزيارة الأربعينية"

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، وضع خطط علمية مستدامة للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزائرين في "الزيارة الأربعينية"، لافتاً إلى أنه بعد الزيارة ستبدأ عملية تقييم لمراجعة الأداء ومعالجة نقاط الضعف.

وقال السوداني، خلال المؤتمر الثاني للجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية، إن "النظام الدكتاتوري (النظام العراقي السابق) حاول بشتى الوسائل منع وصول الزائرين الى مدينة كربلاء".

وتابع: "نثمن جهود القوات الامنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها لدورها في حفظ الأمن وسلامة الزائرين، وكذلك المساهمة في تقديم الخدمات لهم"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية أشركت طلاب كلية الشرطة والمعهد العالي في مهام التفتيش لتأمين الزيارة".

وأكد السوداني "وضع خطط علمية مستدامة للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزائرين، ونحن اليوم أمام إنجاز مشاريع مهمة ومنها مطار كربلاء الدولي ومطارات اخرى، لاستيعاب الاعداد الكبيرة للزائرين".

ولفت إلى أنه "في السابق كانت تشكل لجان آنية بالتعاون مع العتبات المقدسة والمحافظات للتعامل مع الزيارة، ولم تحقق المستوى المطلوب، لذلك قررنا تشكيل اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية بهدف التنظيم والتهيئة والالتزام الاجتماعي والوطني لخدمة الزائرين".

وأضاف: "عملنا على مشاريع مهمة لتسهيل حركة ومسير الزائرين، وكذلك تسهيل حركة المواطنين، وتفعيل النشاط الاقتصادي والتنمية"، مبيناً أنه "في أقل من شهرين افتتحنا في محافظتي كربلاء والنجف مشاريع استراتيجية، واطلقنا العمل في اخرى تنفذ لأول مرة فيهما".

وزاد السوداني، بالقول: "بعد الزيارة الأربعينية ستبدأ عملية تقييم لمراجعة الأداء ومعالجة نقاط الضعف، وهذا مسار ومنهجية ضرورية للعمل"، مؤكداً أنه "أسسنا لمشروع شبكة كهرباء خاصة بالمواكب الحسينية، بعد أن شخصنا وجود ضعف بتوزيع شبكة الكهرباء داخل كربلاء".

ونبه إلى أن "مشاريع القطاع الخاص في مجال القطاع الفندقي تحتاج الى دعم حكومي، كونها من الخدمات التي يحتاجها الزائرين"، مردفاً: "وجهنا اللجنة العليا للزيارات المليونية بتشخيص الخلل ومعالجته عبر تنفيذ المشاريع".