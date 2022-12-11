السوداني: تشكيل لجنة طبية تنظر بحالات جرحى تظاهرات ذي قار

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، تشكيل لجنة متخصّصة للنظر بالحالات العلاجية لجرحى تظاهرات ذي قار.

جاء ذلك بناءً على لقاء السوداني يوم أمس، بعدد من الجرحى السابقين من تظاهرات محافظة ذي قار مع ذويهم، وتوجيهه الأجهزة الطبية والخدمية المعنية لتلبية متطلباتهم العلاجية والإنسانية، وفق بيان أورده، اليوم، مكتبه الاعلامي.

وقال البيان، إنه استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن متابعة ملف علاج الجرحى السابقين من متظاهري محافظة ذي قار، تقرر تشكيل لجنة فنية تتألف من عدد من الأطباء باختصاصات مختلفة، للنظر في حالات جرحى التظاهرات.

وذكر البيان، أن اللجنة باشرت عملها بمتابعة حالاتهم، استثناءً من ضوابط العلاج ضمن برنامج الاستقدام والإخلاء الطبي، موضحا أنها ستتولى بيان استفادتهم من العلاج خارج العراق، ودراسة الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة نحو الاستشفاء التام.