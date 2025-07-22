السوداني بعد فاجعة الحريق: لا مجاملة .. ندعو الوزراء لـ"انتفاضة" داخل وزاراتهم

شفق نيوز- بغداد

استضاف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شياع السوداني، اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق المؤلم في مدينة الكوت.

وأكد السوداني خلال الجلسة، وفق مكتبه الاعلامي، عدم وجود أي مجاملة أو تغاضٍ في ملف الحريق الذي شهدته محافظة واسط، معلنًا المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية، وموجهاً الجهات المعنية بتنفيذها ورفع تقرير خلال شهر.

وقال السوداني، إن "لا مجاملة أو تغطية على أي حادث عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين، والجميع مسؤول"، مشيراً إلى أن "الإهمال والأداء الفاشل باتا يهددان حياة الناس، وليس فقط يقللان من ثقتهم بالجهاز الخدمي".

وأضاف، "لو وُجدت إجراءات وخبرة بالتعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين"، مؤكداً أن "كل وزير مدعوّ لانتفاضة حقيقية داخل وزارته من حيث الأداء والمتابعة".

وبين السوداني أن "شروط السلامة والأمان وإجراءات الدفاع المدني ليست تكميلية، بل اشتراطات قانونية واجبة، وكان يفترض عدم منح أي موافقة إذا لم تكن إجراءات السلامة مكتملة"، محملاً التهاون والخلل الجسيم مسؤولية ما حدث.

وشدد رئيس الحكومة على "ضرورة تمكين المسؤولين ومنحهم صلاحيات التقييم واختيار الأدوات، ليكونوا محاسبين لاحقاً عن مستوى الأداء".