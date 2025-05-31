السوداني "المبتسم" ينتشر في بغداد (صور)

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، خلال اليومين الماضيين، انتشار صور لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في معظم الشوارع الرئيسة وحتى الفرعية منها.

هذه المساحة الإعلانية في الطرقات، كانت قبل نحو أسبوعين مخصصة للترحيب بانعقاد القمة العربية بنسختها الـ34 في العاصمة بغداد وكذلك بالضيوف العرب، لكنها اليوم تحولت إلى مساحة خاصة برئيس الحكومة العراقية.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، مشاهد بقاء المساحة الإعلانية التي وضعت قبيل انعقاد القمة العربية، لكن باستبدالها بلوحات للسوداني، مكتوب عليها "مستمرون بمسيرة التنمية انطلاقاً من مصالح العراق العليا".