السوداني: العمل مستمر لتوزيع 500 ألف وحدة سكنية في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن حكومته تعمل على توزيع 500 ألف وحدة سكنية في عموم العراق.

جاء ذلك في كلمة له خلال اطلاقه، الأعمال التنفيذية لـ10 آلاف قطعة أرض سكنية، ضمن مشروع الحكومة الخاص بتوزيع الأراضي السكنية المخدومة في مدينة النهروان بمحافظة بغداد.

وقال في الكلمة، إنه "وضعنا أزمة السكن في سلم أولوياتنا، ومُدننا اكتظت بالوحدات السكنية وبالسياسة الخاطئة لحل أزمة السكن".

وأضاف أن المشاريع الجديدة بهذا الموقع كفيلة بحل أزمة السكن بالكامل، وستوفر مختلف الخيارات للمواطنين على مختلف مستوياتهم المعيشية".

كما أشار السوداني الى أن، الحكومة اعتمدت منهج توفير السكن للمواطنين، بحسب فئاتهم المجتمعية وإمكانياتهم المادية.

وأكد أن العمل سيتواصل في المشاريع السكنية ببغداد وباقي المحافظات، وهناك مشروع سيُنجز ويفتتح بعد اعتماد آلية المطور العقاري وتوفير الخدمات فيه.

وتابع رئيس مجلس الوزراء القول، إن "برنامجنا الحكومي نصّ على توزيع 500 ألف وحدة سكنية، والعمل مستمر لتحقيق ذلك، وسبب التأخير كان في الإجراءات الإدارية".