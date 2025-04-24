السوداني: العراق يتجه الى "توطين" الصناعات الدوائية

شفق نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان العراق يتجه الى توطين الصناعات الدوائية الذي يقع ضمن مفهوم الأمن الدوائي، مبينا ان ذلك يشكل جزءاً حيوياً من الأمن الوطني للبلاد.

وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني استقبل، اليوم، وفد الجمعية الطبية العراقية في المملكة المتحدة وأوروبا، التي تضم كبار رؤساء المؤسسات الطبية العاملة في بريطانيا والدول الأوروبية"، موضحاً أنه "ثمن زيارة وفد الجمعية، ووجّه بتقديم كلّ ما يحتاجه من مساعدة، استناداً للأمر الديواني الخاص بمساعدة الأطباء العراقيين".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "فلسفة الحكومة التي تخصّ الواقع الصحي، وما أنجزته في مجال قانون الضمان الصحي وواقع البنى التحتية الصحية، واستكمال عشرات المشاريع المتلكئة، واعتماد أسلوب التشغيل المشترك للمستشفيات، وتوطين الصناعات الدوائية الذي يقع ضمن مفهوم الأمن الدوائي، ويشكل جزءاً حيوياً من الأمن الوطني".

وطرح وفد الجمعية، بحسب البيان، "مشروع عمل مشترك ومستدام في العراق للتدريب وتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات، بجانب تدريب الأطباء العراقيين على أداء امتحان الزمالة البريطانية وتقديم العمل التطوعي ضمن المؤسسات الصحية العراقية".