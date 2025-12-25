السوداني: التنوع مصدر قوتنا ضد الفتن

شفق نيوز- صلاح الدين

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن العراق بلد متنوع بأطيافه المتآخية، وهو ما يمثل مصدر قوة وتماسك للمجتمع ضد من يريد الفتنة والتفرقة.

جاء ذلك خلال لقاء السوداني بمجموعة من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء بلد في محافظة صلاح الدين بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وأشار البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن "السوداني استذكر المواقف المشرفة للعشائر العراقية الأصيلة والشهداء، ووقفتهم الشجاعة بالتصدي لداعش، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه المواقف في التحصن ضد من يريد الفتنة والتفرقة، لأن العراق بلد متنوع بأطيافه المتآخية، وهو ما يمثل مصدر قوة وتماسك للمجتمع".

‏وقال السوداني: "العصابات الإرهابية لا تمت بصلة إلى كل مكوناتنا وعشائرنا ومجتمعنا"، مؤكداً أنه كان على تواصل مع عدد من المشايخ في بلد والضلوعية خلال أيام مواجهة تنظيم داعش.

‏وتابع: "علينا تحديد أسس بناء الدولة ومسارها الصحيح، عبر احترام مؤسساتها والقانون، كما علينا تجاوز آثار الماضي، ويجب ألا تكون مناطقنا وبيئتنا حاضنة لأي فكر منحرف".