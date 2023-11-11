دشّنه السوداني .. مشروع دواجن كربلاء يُنتج 3 ملايين بيضة وأكثر من 300 الف طن من اللحوم سنوياً

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومحافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، رسميًّا، مشروعًا متكاملًا للدواجن في المحافظة.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان اليوم، أن مشروع صحاري و بوادي كربلاء أحد المشاريع الاستثمارية الناجحة في القطاع الخاص في المحافظة والذي تم تنفيذه بعد النهضة الكبيرة التي شهدتها المحافظة في مختلف المجالات ومن ضمنها تنشيط الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال.

وأضاف البيان أن هذا المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في البلد في إنتاج بيض المائدة بطاقة انتاجية ما يقارب 3 ملايين بيضة فضلا عن إنتاج لحوم الدواجن بمعدل 306 آلاف طن سنويا، ومجزرة للدواجن بطاقة إنتاجية 34 الف دجاجة في الساعة.

بدوره أشاد رئيس مجلس الوزراء، بالمشروع وبما ينتجه من صناعة وطنية واستخدامه لأجهزة وتقنيات متطورة في الانتاج فضلا عن حجم إنتاجه الذي يغطي نسبة مئوية جيدة من الاستهلاك الكلي للبلد وأيضا ما يوفره من آلاف فرص العمل للشباب.

وكان المكتب الإعلامي للسوداني قد اعلن في وقت سابق من صباح اليوم أن الأخير، قد افتتح رسميًّا، مشروعًا متكاملًا للدواجن في محافظة كربلاء، أحد المشاريع الستراتيجية للقطاع الخاص.