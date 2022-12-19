السوداني: افتتاح 42 مدرسة في بغداد

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السودانين يوم الاثنين، افتتاح 42 مدرسة في عموم مديريات تربية محافظة بغداد.

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، موضحا ان الافتتاح تم في احتفالية أقيمت بالمناسبة.

من جانبه قال وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، خلال الحفل، إن منجز اليوم هو انطلاقة عراقية في ملف الأبنية المدرسية، نعمل على استكمالها وتجهيزها بالمستلزمات التربوية كافة بما يخطو بالتعليم أشواطاً كبيرة إلى الأمام، مؤكداً، لقد سخرنا كل طاقاتنا من أجل تحقيق طموح العراقيين في الملف التربوي، وفي مقدمتها تقليل اكتظاظ الطلبة في الصفوف الدراسية ومعالجة مشكلة قلة المباني المدرسية والتي لم تكن لتتم لولا الرعاية المباشرة من رئيس الوزراء، وفق قوله.

وأشار إلى أن غياب الخطط وقلة التخصيصات المالية طوال عقود من الزمن أضرت بالمؤسسة التربوية ونتج عنها ظاهرة ازدواجية الدوام الذي تعمل الوزارة جاهدة لإنهاء هذا الملف وتوفير بيئة تعليمية جديدة.