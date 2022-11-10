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السوداني يوجه بوضع خطة عاجلة في إنجاز مشروع متكامل لتحلية المياه في البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-10T10:43:03+0000
السوداني يوجه بوضع خطة عاجلة في إنجاز مشروع متكامل لتحلية المياه في البصرة

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعا خاصا بمشروع تحلية المياه لتوفير مياه الشرب في البصرة.

و ضم الاجتماع كلا من: محافظ البصرة، ووكيل وزارة التخطيط، ومدير عام دائرة الماء في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، أن الاجتماع شهد مراجعة القرارات السابقة والخطوات المتخذة من الجهات المعنية بملف مياه البصرة، والتباحث في الآليات المطلوبة لحل مشكلة المياه بشكل جذري.

وبعد استماعه لوجهات النظر القانونية والفنية، وجه السوداني بعقد اجتماع بداية الاسبوع المقبل بحضور ممثلين عن وزارات الاسكان والبلديات، والكهرباء، والنفط وهيئة المستشارين وبحضور الاستشاري النمساوي ILF؛ وذلك لوضع خطة عاجلة في إنجاز مشروع متكامل يشمل تحلية مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه لرفع طاقات المكامن النفطية.

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