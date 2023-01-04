السوادني يصادق على فسخ عقد مبرم مع شركة كندية لحماية مطار بغداد

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاربعاء، مصادقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على فسخ العقد المبرم مع شركة Bizins lntel الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي .

وقالت السلطة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "نتيجةً لكثرة المناشدات من أعضاء مجلس النواب وتأشير بعض الملاحظات السلبية من عدة جهات رقابية بحق الشركة الأمنية المتعاقدة لحماية مطار بغداد الدولي، وعلى ضوء هذه المناشدات وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى المتابعة للإجراءات والمخالفات المتعلقة بموضوع التعاقد بموجب الامر الديواني 22119 بتاريخ 2022/11/6 بين سلطة الطيران المدني والشركة ".

وأكدت السلطـة أن "اللجنة أوصت بوجود عدة خروقات في العقد المبرم معها وخاصة بما يتعلق بعدم حصولها على إجازة ممارسة المهنة الصادرة من وزارة الداخلية وفقا لاحكام قانون الشركات الأمنية رقم 52 لسنة 2017 "، مبينة أنها "تحتفظ بحقها وفقا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات يؤثر عليها نتيجة ذلك التعاقد".

يشار إلى أن باشرت شركة "Biznis Intel" الكندية، باشرت في الخامس من تشرين الاول الماضي، مهامها بتأمين الحماية لمطار بغداد الدولي، وذلك بعد انتهاء عقد شركة "G4s" البريطانية.

وتأسست الشركة الكندية، في عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في أوتاوا، أونتاريو كندا.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن الشركة الكندية فازت في آب أغسطس الماضي بعقد قيمته 22 مليون دولار أمريكي لتأمين مطار بغداد الدولي، لمدة عام.

وبموجب العقد، توفر "Biznis Intel" التأمين من أفراد ومعدات داخل المطار، ومحطات الطيران، بالإضافة إلى المدرج ومحيط المطار، وبوابة دخول المركبات والموظفين وأمن الردهات، بالإضافة إلى إثبات هوية الأفراد والمركبات والفحص الأمني في مطار بغداد الدولي.