السهيل تنفي وجود عمليات استبدال للقطع الأثرية العراقية بأخرى مزيفة

شفق نيوز/ نفت سفيرة العراق لدى إيطاليا صفية السهيل يوم الخميس، وجود استبدال للاثار العراقية الاصلية بقطع مزيفة.

وقالت السهيل لوكالة شفق نيوز؛ إن "لدى العراق كفاءات وطنية من حيث التخصص والتدقيق بالقطع الاثرية، ونحن أكثر الدول التي تمتلك خبراء لمعرفة القطع الأثرية الاصلية من المزيفة"، مشيرة إلى أن "بعض الدول تستعين بالخبراء العراقيين لمعرفة القطع الأصلية من المزيفة".

ولفتت إلى ان "هناك تعاونا بين وزارتي الخارجية والثقافة والمتحف الوطني وهيئة الاثار والمؤسسات الاخرى ساهم بإعادة الآثار العراقية، والعراق يمتلك افضل الممثلين المختصين باستعادة القطع الاثرية للبلاد".

واضافت أن "الدبلوماسية العراقية تعمل بشكل كبير لإعادة الاثار العراقية إلى البلاد وتم استعادة العديد من القطع الاثرية التي تم تهريبها إلى الخارج".

وبينت السهيل؛ أن "بعض القضايا تتعلق بسرقة الاثار تتطلب من السفارة وبعض الكوادر بمراجعة قانونية لدى المحاكم الدولية المختصة لإثبات عائدية القطعة الاثرية الموجودة في المتحف أو الجهة المعنية عبر تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت عائدية القطع الاثرية للعراق".

وأكدت ان "نجاحا كبيرا لاعادة الاثار المهربة إلى العراق تم إحرازه، ويوجد تعاون كبير بين الدول من ضمنها دولة إيطاليا"، مبينة أن "إعادة القطع الاثرية للعراق هو إعادة جزء من التاريخ الحضاري للعراق".