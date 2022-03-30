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"السندويج بنل" يتسبب بحريق في مشاتل الاعظمية ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-30T05:35:47+0000
"السندويج بنل" يتسبب بحريق في مشاتل الاعظمية ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، عن اندلاع حريق داخل  مشاتل منطقة الاعظمية ببغداد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرقها احكمت السيطرة الكاملة على حادث حريق اندلع داخل مشتل بمساحة (300) متر فجر هذا اليوم الأربعاء، يحتوي على عدد من المحال المخصصة لبيع اقفاص واعلاف الحيوانات تجاوز مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة شارع المشاتل الاعظمية وسط بغداد.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى اقفاص الحيوانات المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات مع تحجيم الاضرار المادية.

وأشارت إلى أن هذا الحادث ليس الاول في تلك المشاتل بل تكرر أكثر من مرة في فترات متقاربة بسبب عدم الامتثال لتعليمات السلامة والامان والتجاوزات من خلال بناء باستخدام ألواح "السندويج بنل".

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