السنافي: الزيدي وعد بصرف تريليون دينار من مستحقات المقاولين المتأخرة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، علي فاخر السنافي، يوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وعد بصرف تريليون دينار من مستحقات المقاولين المتأخرة كدفعة أولى.

وقال السنافي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التوجه يعكس اهتمام الحكومة بمعالجة التحديات التي تواجه شركات المقاولات، ولاسيما ما يتعلق بالمستحقات المالية المتراكمة التي تعد من ابرز الملفات المؤثرة في استمرارية العمل وتنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة".

وأشار الى أن "صرف هذه المستحقات يساهم في توفير السيولة اللازمة للشركات المنفذة، وتمكينها من الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين والمجهزين، فضلا عن تحريك عجلة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل اضافية في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاع الانشاءات".