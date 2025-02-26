السماء تزف البشرى للعراقيين بدءاً من الغد

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، انحسار الموجة الباردة التي اجتاحت المحافظات العراقية، في حين أشار إلى حالة ربيعية محملة بالسحب الممطرة منتصف الأسبوع المقبل، مع أمطار غزيرة الشدة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "انحسار موجة البرد تماماً سيبدأ من نهار يوم غد الخميس، وارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية صعوداً في أغلب محافظات البلاد وتعود الأجواء اعتيادية ويزداد الدفئ من يوم الجمعة بشكل ملحوظ".

وبشّر الزيادي، العراقيين بأنهم على موعد مع منخفض ممطر عالي الفعالية، حيث توقع أن تدخل حالة ربيعية محملة بالسحب الممطرة منتصف الأسبوع القادم تحديداً عصر الثلاثاء القادم الموافق 4 آذار، وقد تترك أمطاراً غزيرة الشدة ببعض الأماكن.

وشهد العراق على مدار الأيام الماضية انخفاضا غير مسبوق لدرجات الحرارة بعد تعرض البلاد الى موجة قطبية، حيث تساقطت الثلوج في عدة محافظات ابرزها اربيل، السليمانية، دهوك، نينوى، بالاضافة الى كركوك والانبار.

كما عطلت عدة محافظات وسطى وجنوبية الدوام الرسمي خصوصا بالمدارس، حيث اشارت الى ان ذلك يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والموظفين، مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.