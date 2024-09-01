السماوة.. الكشف عن "مقبرة جماعية" يعتقد أنها تضم ضحايا كورد

شفق نيوز/ كشف مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المثنى، اليوم الاحد، عن تفاصيل المقبرة الجماعية الجديدة المكتشفة غربي مدينة السماوة مركز المحافظة.

وذكر مدير المكتب، ماجد الجياشي لوكالة شفق نيوز، ان "المقبرة تقع غربي مدينة السماوة مركز المحافظة، ولم يتم فتحها بالكامل بل تم اكمال أعمال إسقاط الإحداثيات الفنية على محيطها من قبل قسم حقوق الإنسان بوزارة الدفاع الاتحادية، حيث لم يعرف لغاية الآن أعداد الموجودين فيها بإستثناء اكتشاف جثتين فيها بوقت سابق".

وبين الجياشي، ان "المقبرة الجماعية، بانتظار إكمال الإجراءات الإدارية الكاملة لغرض المباشرة بفتحها بشكل اصولي وقانوني"، لافتا إلى أن "السلطات المختصة عثرت بوقت سابق على مقبرة جماعية لمواطنين كورد بقرب المقبرة الجديدة".

وتابع الجياشي، ان "المقبرة الجماعية الجديدة لم يعرف عدد الضحايا فيها، وفيما إذا كانوا كورداً ام أسرى كويتيين، بحسب بعض البلاغات الامنية عن المقبرة".