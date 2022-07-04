السماح للزوار الايرانيين بدخول العراق بشكل فردي برياً

شفق نيوز/ أفاد مسؤول بمنظمة الحج والزيارة الإيرانية، اليوم الاثنين، بأنه تقرر السماح للزوار الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق في يوم عرفة بالسفر برا بشكل فردي.

واوضح مساعد شؤون العتبات المقدسة بمنظمة الحج والزيارة، صحبت الله رحماني، في تصريح نقلته وكالة فارس الإيرانية، ان في سفر الزائرين، يتم إعطاء الأولوية لثلاث قضايا هي التأمين والصحة وسلامة الزائرين.

وقال: مع زيادة الطلب على السفر الفردي إلى العتبات المقدسة في يوم عرفة عبر الحدود البرية، اضطرت مكاتب تسجيل الزوار التي تقوم بارسال القوافل إلى تقديم الخدمات التي يحتاجها الزائرون بناءً على رغباتهم وامكانياتهم، في حالة الرحلات الفردية أو الجماعية، وبهذه الطريقة، يتم تنظيم رحلات سفر الزائرين إلى العتبات المقدسة في يوم عرفة بشكل فردي، ويمكن لمن يرغب في زيارة الإمام الحسين في كربلاء الذهاب إلى العراق عبر الحدود البرية بدون التسجيل في قوافل الزائرين الجماعية.

واشار رحماني الى جهود منظمة الحج والزيارة لتسهيل السفر إلى العتبات المقدسة وخفض تكلفتها، مضيفا: أن هذا القرار سينفذ ابتداء من يوم غد الثلاثاء لتسهيل سفر الزوار إلى العتبات المقدسة وتسستمر خطة تنظيم السفر البري حتى يوم عرفة الاحد المقبل.