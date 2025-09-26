السليمانية وكركوك.. مصرع مراهق واعتقال متهم بـ"النصب" وجلسة صلح "عشائرية"

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع مراهق بعد سقوطه من الطابق الـ16 من بناية سكنية في السليمانية، فيما اعتقلت قوة أمنية مطلوبا بتهمة "النصب والاحتيال"، وجرت جلسة صلح عشائرية بعد وفاة طفلة في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع عقب خلاف عائلي، انتهى بسقوط الشاب من شرفة شقته في مجمع ميران سيتي، ما ادى لوفاته على الفور".

وأضاف "جرى نقله إلى أحد مستشفيات المدينة، إلا أن الكوادر الطبية أكدت وفاته عند وصوله".

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني، بأن "قوة من الشرطة الاتحادية – الفرقة الثالثة – ألقت القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة (456) الخاصة بجرائم النصب والاحتيال، وذلك في قرية (حوض 6) التابعة لقضاء الحويجة"ز

وتابع أن "المتهم جرى تسليمه إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وفي كركوك أيضا، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أن، جلسة صلح عشائري جرت بين عشيرة العكلي (بيت الترك) برئاسة الشيخ عبيد علي محمود الترك، وعشيرة البو شعبان من الموصل، على خلفية قضية وفاة الطفلة لمار سلام مجذاب الجبوري نتيجة خطأ طبي منسوب إلى الدكتور مصطفى الشعباني.

وأفاد المراسل، أن عشيرة البو شعبان قدمت الدية الشرعية خلال مجلس الصلح، غير أن والد الطفلة، سلام المجذاب الترك، رفض استلامها معلناً المسامحة في سبيل الله، والتنازل عن جميع الحقوق القانونية والعشائرية المرتبطة بالقضية.