السليمانية وكركوك.. إصابة 14 طالبا بانقلاب حافلتهم وإنتشال جثة غريق

شفق نيوز/ أصيب 14 طالبا، يوم الأربعاء، بحادث انقلاب حافلتهم خلال عودتهم من رحلة مدرسية في السليمانية، فيما انتشلت فرق الدفاع المدني، جثة شاب غرق في مشروع ماء بقضاء طوزخورماتو.

وقال مدير مركز الطوارئ السريعة في السليمانية، سامان نادر، لوكالة شفق نيوز، إن "حافلة طلاب مدرسة برايتي تعرضت لحادث انقلاب أثناء عودتهم من رحلتهم السنوية في قضاء شاربازير".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة 14 طالباً، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى شاركران لتلقي العلاج"، مؤكدا أن "جميع الطلاب يتمتعون بحالة صحية مستقرة، ولا توجد أي خطورة على حياتهم".

وإلى كركوك، فقد أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني، انتشلت جثة شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، بعدما غرق أثناء السباحة في مشروع ماء القضاء".

وأضاف أن "الضحية كان يسبح في مشروع ماء طوز خورماتو، قبل أن يفقد توازنه ويغرق وسط المياه"، مشيرًا إلى أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي تمهيدًا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمها لذويها".